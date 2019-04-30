شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنحفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة المتوقعة: القاهرة 21 35، شبين الكوم 20 35، طنطا 19 33، دمنهور 19 29، الإسكندرية 18 29، بلطيم 18 30، مطروح 17 25، السلوم 16 25، سيوة 19 36، بورسعيد 20 24، دمياط 20 24، الأقصر 20 39.
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