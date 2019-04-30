الصحة تواجه الانتحار في المترو بحملة وعيادة متخصصة

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افتتحت الصحة عيادة نفسية بمستشفى العباسية لمواجهة الانتحار والاكتئاب الشديد.. وتعمل العيادة 3 أيام أسبوعيا لمدة 8 ساعات في اليوم والكشف مجانا لأول مرة

في الآونة الأخيرة، أصبحت أخبار انتحار المصريين منتشرة بشكل كبير، وتعددت الطرق التي ينتحر بها المواطنون ما بين أسفل عجلات المترو أو الشنق أو استخدام حبوب حفظ الغلال كما حدث مؤخرا في واقعة انتحار فتاتين بمحافظة البحيرة، وتقول منظمة الصحة العالمية، أن هناك 88 حالة انتحار من بين كل 100 ألف مصري، ما يعني أن قرابة 88 ألف شخص ينتحرون كل عام، وهو رقم قد يكون مبالغا فيه، إذ قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، في عام 2015 أن معدلات الانتحار في مصر تصل إلى 4 آلاف و200 حالة سنويا، مرجعة الأمر إلى انتشار الفقر والبطالة في المجتمع.

وفي محاولة من وزارة الصحة لتفادي ظاهرة الانتحار، أعلنت عن إطلاق حملة بعنوان "حياتك تستاهل تتعاش" في محطات المترو، كما افتتحت الوزارة ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أول عيادة حكومية متخصصة في مواجهة الانتحار، والأفكار الانتحارية لدى المواطنين. اقرأ أيضا| «أنا مخنوقة»..

وفي محاولة من وزارة الصحة لتفادي ظاهرة الانتحار، أعلنت عن إطلاق حملة بعنوان "حياتك تستاهل تتعاش" في محطات المترو، كما افتتحت الوزارة ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أول عيادة حكومية متخصصة في مواجهة الانتحار، والأفكار الانتحارية لدى المواطنين. اقرأ أيضا| «أنا مخنوقة».. انتحار فتاة لعدم زواجها في الإسكندرية وعن حملة "حياتك تستاهل تتعاش" ، تقول الدكتورة منن عبد المقصود أمين عام أمانة مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، إنه تم إطلاق الحملة بهدف التوعية للحد من حالات الانتحار بمترو الأنفاق، مشيرة إلى أن المجموعة التي شاركت في الحملة تلقت التدريب على مستوى عالٍ في كيفية التعامل مع الشخص الذي يرغب في الانتحار واستقطابه. وأضافت عبد المقصود، في مداخلة هاتفية، أمس الأحد، مع برنامج "رأى عام"، المذاع عبر فضائية "تن"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن مشتركي الحملة بدأوا تطبيق أهداف الحملة من خلال المكالمات الهاتفية والخط الساخن الخاص بالحملة، واستهدفوا الجامعات والأماكن العامة، مؤكدة أنه تم تكثيف قاعدة الحملة بالتعاون مع مترو الأنفاق بعد زيادة حالات الانتحار على قضبانه، والتركيز على المحطات المزدحمة التي تشهد حالات انتحار كثيرة. اقرأ أيضا| هل ينجح البرلمان فى منع «أقراص الغلة» من التداول؟ وأوضحت أن الأفكار الانتحارية منتشرة بشدة بين فئة الشباب، وتهدف الحملة للتواصل المباشر معهم، وهناك خط ساخن 08008880700، يتم من خلاله توصيل الشخص لأخصائي اجتماعي الذي يقوم بتوصيله باستشاري نفسي، وشهد الخط خلال الأسبوع الماضي 40 مكالمة من أشخاص يرغبون في الانتحار معظمهم من الصعيد. Advertisements وفي إطار حملة "حياتك تستاهل تتعاش"، أعلنت الدكتورة داليا السيد منسق الحملة القومية، عن افتتاح أول عيادة حكومية متخصصة في مواجهة الانتحار، والأفكار الانتحارية لدى المواطنين، داخل حرم مستشفى العباسية للصحة النفسية. اقرأ أيضا| كفن وبوست غامض.. رسائل فتاة البحيرة المنتحرة وذكرت السيد: "العيادة بدأت العمل بشكل تجريبي مطلع شهر أبريل الجاري، وتستمر في استقبال المواطنين المستفيدين بمجال تخصصها 3 أيام أسبوعيا"، موضحة أن العيادات تعمل من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الثامنة مساءا، والكشف لأول مرة يكون بدون مقابل، وفي حال التردد على العيادة أكثر من مرة، يدفع المواطن 50 جنيها عن كل مرة. ولفتت إلى أن العيادة تساعد على مواجهة الأفكار الانتحارية، والتعامل النفسي مع الحالات التي لديها ميول انتحارية، أو حالات الاكتئاب الشديد. اقرأ أيضا| رسالة و3 جثث.. ماذا حدث في انتحار فتيات البحيرة؟ يذكر أنه في أبريل من العام الماضي، كشفت وزارة الصحة، في دراسة تم إجرائها على عينة تقترب من 11 ألف طالبا، تراوحت أعمارهم ما بين 14 و17 عاما، أن 21.5% من طلاب المرحلة الثانوية في مصر يفكرون في الانتحار. اقرأ أيضا| 45 قتيلا.. «الحبة السامة» موت رخيص فى متناول الجميع اختمولي القرآن.. آخر رسالة لإحدى المنتحرات بالبحيرة

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