انت الان تتابع في شم النسيم.. الصحة تعدم 12 طن أسماك فاسدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ضبط أسماك فاسدة - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن إعدام 12 طنا و58 كجم أسماك مملحة ومدخنة وملح سياحات الضار وأغذية أخرى، بالإضافة إلى 574 لتر مياه معبأة وغازية، وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالسوق المحلية بجميع محافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال حملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بمديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات، على المنشآت الغذائية خلال الأسبوعين الماضيين استعدادا لشم النسيم، إذ تم رصد 419 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها بهذه المنشآت.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن هذه الحملات تأتي ضمن توجيهات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، لإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، مؤكداً اتباع الوزارة إجراءات استباقية لتحذير المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة.وأضاف مجاهد أن
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن هذه الحملات تأتي ضمن توجيهات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، لإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، مؤكداً اتباع الوزارة إجراءات استباقية لتحذير المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة.
وأضاف مجاهد أن الحملات قامت بالمرور على 3 آلاف و48 منشأة غذائية، فيما تم ضبط 26 طنا و809 كجم من الأسماك المملحة والمدخنة وملح سياحات وأغذية أخرى متنوعة، و930 لتر مشروبات وعصائر ومياه معبأة، للشك في صلاحيتها لتغيرها في خواصها الطبيعية، حيث تم سحب 4 آلاف و736 عينة متنوعة من الأسماك، والأصناف الغذائية الاخرى، وإرسالها للتحليل بمعامل الوازرة.
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