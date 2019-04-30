شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. السيسي يشهد الاحتفال بـ«عيد العمال» ويلقي خطابًا مهمًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، الاحتفال الذى ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمناسبة عيد العمال، فى الإسكندرية، ومن المنتظر أن يكرم الرئيس عددًا من القيادات العمالية والنقابية، ويلقى خطاباً مهماً فى هذه المناسبة.

ومن المنتظر أيضاً أن يلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، كلمةً فى الاحتفالية يستعرض فيها مجهودات الوزارة خلال الفترة الماضية، والمشروعات المتوقع أن تنفذها الوزارة، كما يلقى جبالى المراغى، رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، كلمة يستعرض فيها إنجازات الاتحاد.

Advertisements

ومن المنتظر أن يكرم الرئيس السيسى، خلال الاحتفالية، 10 من قدامى النقابيين بمنحهم وسام العمل، وكذلك منح نوط الامتياز لاثنين من قدامى العاملين بالوزارة، حيث أصدر الرئيس قراراً جمهورياً، بمنح وسام العمل من الطبقة الأولى لـ10 من قدامى النقابيين، وهم السيد محمد راشد، واسم المرحوم حسام عماد الدين محمود، واسم المرحوم عبدالمنعم محمد الغزالى، ومحمد سالم مراد قنديل، وفهيمة محمد على سليمان، وجمال عبدالناصر عقبى، وجمال السيد هاشم كيلانى، وحمدى مصيلحى أبوالمعاطى محمد، وسيد يوسف طه عبدالرحيم، والسعيد عطية محمد النقيب.

كما شمل القرار منح نوط الامتياز من الطبقة الأولى لاسم المرحوم حسين عبدالرحمن حسين، مدير عام علاقات العمل بوزارة القوى العاملة، ونوط الامتياز

من الطبقة الثانية لجمال محمود محمد عبدالكريم من العاملين بالوزارة.

ويأتى قرار منح الأوسمة تكريماً من الرئيس لقدامى النقابيين، وتقديراً لجهودهم فى مجال العمل والعمال، فضلا عن إثرائهم العمل النقابى بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، بالإضافة إلى منح نوط الامتياز من الطبقة الأولى والثانية لاثنين من العاملين بوزارة القوى العاملة، لإسهامهما فى مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال وفى إيجاد بيئة لاستقرار علاقات العمل طيلة شغلهما وظيفتهما، فضلاً عن تميزهما بالاعتزاز بعملهما والإخلاص فيه وتأديته بالدقة والجدية على الوجه المطلوب والكفاءة العالية واحترام القوانين.