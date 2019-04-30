شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تقدم سلعًا بتخفيض 30% بمبادرة «كلنا واحد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة الداخلية دعمها لمنظومة «أمان» بمعرض «أهلا رمضان» المقام بقاعة المؤتمرات فى مدينة نصر فى القاهرة، وذلك لعرض سلع غذائية بأسعار مخفضة، فى إطار جهود أجهزة الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وشاركت فى فعاليات معرض «أهلاً رمضان» بتخصيص جناحين لمنظومة «أمان» داخل القاعة 4 والقاعة 2 بالمعرض، وذلك لطرح كافة أنواع المنتجات الغذائية الجافة والطازجة، واللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة، إلى جانب كافة مستلزمات رمضان، بأسعار مخفضة تزامناً مع شهر رمضان المعظم. وتأتى جهود وزارة الداخلية فى هذا المجال، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتنفيذاً لتوجيهات محمود توفيق وزير الداخلية بإطلاق مرحلة جديدة من مبادرة «كلنا واحد» على مستوى الجمهورية بالتعاون مع فروع كبرى السلاسل التجارية والتوسع فى افتتاح منافذ جديدة لمنظومة «أمان» المعنية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

كما واصلت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية المشاركة فى فعاليات المرحلة الجديدة من مبادرة «كلنا واحد»، من خلال طرحها بفروع كبرى السلاسل التجارية «كارفور– كازيون – خير زمان – أولاد رجب – راية – إسبنس – الفرجانى – المحلاوى – هايبر – أوسكار – محلات أسواق الشرقية بالقليوبية» على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وشهدت المبادرة إقبالا جماهيريا مكثفا وسط إشادة من المواطنين.