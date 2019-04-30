شكرا لقرائتكم خبر عن «فسحة ببلاش» في شم النسيم بـ«القناطر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية توافد الآلاف من أبناء القليوبية والقاهرة وبعض مدن الوجه البحرى، احتفالا بشم النسيم، وسط تكثيف أمنى لتأمين رواد المنطقة الأكثر إقبالًا فى أعياد الربيع.

وتحولت منطقة الشلالات والمراسى النيلية إلى ملاهى مفتوحة للشباب والأطفال وفتحت مناطق الكبارى والحدائق بالكامل أبوابها للزوار بالمجان كما شهدت منطقة مرجانة على النيل زحاما كبيرا لتميزها بطبيعتها الخاصة وسجلت الرحلات النيلية رقما قياسيا خاصة من جانب الطلاب من مختلف الأعمار قبل دخول موسم ألامتحانات.

واستقبلت الحدائق والمنتزهات العامة بمداخل القناطر الكثير من عائلات القرى المجاورة، وفتحت أبوابها للجمهور بالمجان، وافترشت العائلات المسطحات الخضراء وتناول البعض الوجبات الشعبية فيما أحضر البعض الآخر شوايات السمك.

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وأعلنت رحاب المزين، رئيس مدينة القناطر الخيرية، فتح جميع حدائق المدينة بالكامل منذ الصباح الباكر لاستقبال أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لقضاء يوم سعيد وسط الحدائق والمسطحات الخضراء على النيل، مشيرة الى أنه تم تخصيص ساحات للسيارات والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمرور لتسهيل عمليات الدخول والخروج من المدينة والدفع بـ9 سيارات إسعاف مجهزة داخل الحدائق للتعامل مع أية حالات طارئة.

وقال مختار شداد، نائب رئيس المدينة، إنه تم توفير 26 أتوبيسا لنقل المواطنين من القاهرة إلى القناطر لقضاء احتفالات شم النسيم، مشيرًا أنه لأول مرة، تم توفير مطعمين متنقلين لتوفير جميع المأكولات لزوار حدائق القناطر وسيارات مياه نقية.

وزار الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور عواد أحمد، السكرتير العام للمحافظة، حدائق القناطر الخيرية، ووزع الورود على رواد الحدائق، كما وزع عددا من الهدايا على المحتفلين بشم النسيم داخل حديقة «عفلة»، والتى تم تطويرها مؤخرا وتحويلها لحديقة عالمية تضم شلالات ونماذج بيئية وبرجولات متطورة وتزويدها بأكشاك لبيع الماكولات والزهور.

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير التى شهدتها القناطر الخيرية ومنها حديقة عفلة ساهمت فى جذب المواطنين للعودة مرة أخرى لقضاء شم النسيم بكثافة فى القناطر، ونوه بأن القناطر الخيرية لها ذكرى تاريخية فى نفوس ملايين المصريين لارتباطها بأعياد الربيع، واعتبارها إحدى أهم الحدائق الإقليمية، يقبل عليها الآلاف للاستمتاع بفرعى النيل، دمياط ورشيد فضلا عن الطبيعة الخلابة التى تتمتع بها عبر طراز معمارى فريد يتمثل فى المبانى والكبارى الأثرية على النيل ووسط الحدائق.

وقال المحافظ إن الآلاف توافدوا على الحدائق باعتبارها «منتجع الغلابة»، وهى «فسحة ببلاش»، معلنا أن غرف العمليات لم ترصد ما يعكر صفو الاحتفال بشم النسيم، مشيرا إلى أنه تابع على مدار أمس، مع رؤساء المدن والأحياء، الاحتفالات، مؤكدا أن الخطة التى تم وضعها للتأمين، وأشرف عليها اللواء رضا طبلية مدير الأمن، أتت ثمارها، وقضى رواد الحدائق يوما هادئا، كما حققت الخطة المرورية التى قادها اللواء نبيل عدلى مدير الإدارة العام لمرور القليوبية، سيولة مرورية كبيرة على الطرق السريعة للقادمين من وإلى القناطر الخيرية.