شكرا لقرائتكم خبر عن بـ«300 جنيه».. رحلة بحرية على جزيرة «يوتوبيا البيضاء» بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على مساحة لا تتجاوز كيلو مترين، وبشواطئ رملية بيضاء وناعمة، ومياه صافية وأعماق تضم شعابا مرجانية متنوعة وأسماكا ملونة ودلافين وسلاحف بحرية، وبتكلفة لا تزيد عن ٣٠٠ جنيه، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، يحتفل العشرات من المصريين والسائحين الأجانب بأعياد الربيع، في رحلة بحرية لعدة ساعات على أحد أجمل وأصغر الجزر البحرية المواجهة لمدينة سفاجا بالبحر الأحمر، وهى جزيرة «يوتوبيا» البيضاء، والتى يتم تنظيمها على متن اللنشات السياحية لشواطئ الجزيرة الرملية، فيما يضع مسؤولو محميات البحر الأحمر لافتة للزائرين: «لا تترك شيئا خلفك ولا تأخذ شيئا معك».

وفى الساعات الأولى من صباح أمس، انطلقت الرحلات من مارينا خليج أبوسومة، وأماكن أخرى، من الفنادق الموجودة بشمال سفاجا، إلى شواطئ «يوتوبيا البيضاء» لممارسة رياضة الغوص والسنوركلينج والاستلقاء على الرمال في الشمس الدافئة.

ويهتم المسؤولون بالحفاظ على البيئة البحرية التي أصبحت أهم منتج سياحى يتم تسويقه في البحر الأحمر، خاصة منطقة سفاجا، إحدى أفضل مناطق الغوص والشعاب المرجانية بالبحر الأحمر. وتشير معلومات محميات البحر الأحمر إلى أن جزيرة توبيا البيضاء محمية طبيعية، تحيط بها الشعاب المرجانية وتمتد نحو الجنوب منها حتى تصل إلى جزيرة رملية صغيرة جداً، تبعد نحو نصف ساعة من الشاطئ باللنشات السياحية وحولها أهم 5 مواقع أساسية للغوص تخدم القرى السياحية ومنتجعات السياحة في سفاجا.