شكرا لقرائتكم خبر عن الحجز على 18 مقاولًا لعيوب هندسية فى «الإسكان الاجتماعى» ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عممت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا عن طريق مكتب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إلى أجهزة المدن الجديدة التابعة لها على مستوى الجمهورية، لتنفيذ حجز إدارى على 18 مقاولا تابعين لمديرية إسكان بنى سويف، بسبب وجود مخالفات في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظة، في منطقتى بياض العرب وبنى سليمان بمركز بنى سويف، والتى كان مقررا أن يفتتحها الرئيس في زيارته الأخيرة للمدينة، مفتتحا عددا من المشروعات التنموية والخدمية، منها مصنع أسمنت العريش.

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وحصلت «المصرى اليوم» على قرار وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، والذى يتضمن أنه بالإشارة إلى كتاب المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن رقم 21349 بتاريخ 22-4-2019، المرفق به كتاب وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان بشأن الحجز الإدارى على: غادة محمد إبراهيم عبدالله بمبلغ 20 مليون جنيه، حسانين محمد حسانين، 8 ملايين جنيه، وعبدالرحمن قطب سيد، 2 مليون جنيه، د. عبدالرحمن مصطفى سيد، 6 ملايين جنيه، وحسن أحمد عبدالحفيظ، محمد سيد كامل حسان، 8 ملايين جنيه، وهبة أحمد محمد، 8 ملايين جنيه، سامى شوقى، 8 ملايين جنيه، مريم إبراهيم عبدالسيد، 16 مليون جنيه، ورمضان كامل أحمد، 8 ملايين جنيه، وعمر حسن عبدالسلام، 8 ملايين جنيه، وطارق محمد يوسف البنا، 8 ملايين جنيه، وراشد محمد جودة، 8 ملايين جنيه، وعلاء جمعة عبداللطيف، مليون جنيه، محمود عبدالله أحمد، 6 ملايين جنيه، ومحمد حسام الدين مصطفى، 6 ملايين جنيه.

وتضمن خطاب وزارة الإسكان لأجهزة المدن الجديدة أنه يرجى التفضل بالإحاطة والتنبيه بضرورة إرسال تقرير بما في الذمة، وإخطار مديرية الإسكان والمرافق، بمحافظة بنى سويف بذلك مباشرة خلال المواعيد القانونية كما تنبه أنه في حالة عدم إرسال هذا الإخطار أو تقدم بما يخالف الحقيقة جازت مطالبة المدينة بأداء المبلغ المحجوز من أجله.

وقال عاطف عبدالجواد، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر بنى سويف، إن الرئيس السيسى «مش بتاع منظرة وبيحارب الفساد في كل حتة»، وقصة العمارات السكنية التي نفذها مقاولون تابعون لمديرية إسكان بنى سويف، واستبعدها الرئيس من افتتاحه عددا من المشروعات الخدمية، بدأت بتشكيل لجنة رئاسية بأوامر من الرئيس ضمت الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، لفحص العمارات.