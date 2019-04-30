شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة زينب تتجمل قبل رمضان.. أعمال تطوير وغرف طوارئ وساحات صلاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسام الدين رأفت، رئيس حي السيدة زينب، إنه تم رفع حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم، كما تم تطوير ميدان السيدة زينب استعداداة لاستقبال الشهر المبارك، مشيرًا إلى أنه تم عمل غرفة طوارئ لتجهيز المساجد والأضرحة والزوايا التي تستقبل المصلين وأيضا أماكن الساحات الخاصة بالصلاة ومنهم جامع السيدة زينب الذي يشهد الآن تجديد ساحته من الخارج بإشراف محافظة القاهرة وهيئة الاوقاف، كما تم استحداث سيارة الطب الوقائي وهي سيارة رش المبيدات للناموس والذباب.

وتابع «رأفت»، أنه تم توزيع أكثر من ٣ آلاف شجرة مثمرة من الليمون والرومان والجوافة على بعض المستشفيات والمدارس ضمن مشروع الشجر المثمر وذلك بالتعاون مع الجمعيات الاهلية والخيرية، وأوضح انه يتم حاليا رصف عدد من الطرق والشوارع الجانبية وحظر عمل «التوك توك» في كافة أنحاء دائرة السيدة زينب وتجديد ميدان السيدة زينب باعادة وضع ساعة الميدان المتواجدة حاليا أمام جامع السيدة زينب، وأيضا تم إضاءة أرصفة الميدان بالنور كمظهر حضاري وإرشادي للمرور إلى جانب رفع الاشغالات في جميع نواحي دائرة السيدة زينب بالكامل وخاصة المناطق المحيطة بمنطقة تل العقارب بالسيدة زينب.

ووصف «رأفت»، منطقة تل العقارب وجبل عز بأنها من أعرق المناطق العشوائية في مصر وأنها كانت منعدمة الخدمات والمرافق وتعاني من انفلات أمني وانتشار الجرائم بها.

وأكد رئيس حي السيدة زينب، على أن سكان منطقة تل العقارب وصل عددهم لـ560 أسرة كانوا يقيموا في 320 عقارًا، مشيرًا إلى أن تسكينهم في 6 أكتوبر كإسكان مؤقت لحين عودتهم للمنطقة بعد تطويرها.

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وأوضح رأفت، أن المشروع يشمل إنشاء 16 عمارة سكنية تحتوي على 816 وحدة و344 محل على مساحة 7.5 فدان مشيرًا إلى أن العمل جاري على قدم وساق لوضع اللمسات الأخيرة قبل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع تطوير جبل تل العقارب والتي اطلق عليها روضة السيدة زينب رقم واحد

وأوضح «رأفت»، أنه سيتم عمل مشروع روضة السيدة زينب رقم «٢» حتي تكون دائرة السيدة زينب خالية تماما من المباني العشوائية، إلى جانب عمل مول كبير بجانب مترو الانفاق استعدادا لنقل محلات الادوات الطبية بالكامل من شارع القصر العنيي وتغيير النشاط حتى يعود المظهر الجمالي لشارع القصر العنيي، واسترجاع القاهرة الفاطمية خالية من الضوضاء والإشغالات.

وذكر رئيس الحي، أنه لا يجوز لمحل طوله متر في عرض متر وعامل اشغالات عشرين متر خارج المحل ويعوق حركة سير المواطن على الرصيف وتشويه المنظر الجمالي للبيوت الحضارية بشارع القصر العني، بالإضافة إلى جانب ازدحام الشوارع بسيارات النقل الثقيل لتفريغ وشحن الأدوات الطبية، مع إنهاء ظهرة تحويل بعض المساكن خاصة الأدوار الأولي من المنازل إلى مخازن خطرة وتغريم من يحول مسكنه إلى سكن إداري أو كمخازن.

وتابع: «معظم من حول مسكنه أو باعه لشركات الأدوات الطيبة يتم تغريمهم ووقف نشاطهم وهناك حالات تم تشميع بعض الشقق المنزلية لمخالفة النشاط وتغيره من سكني لإداري أو كمخازن.

ولفت «رأفت»، إلى أنه تم تقسيم دائرة السيدة زينب إلى مربعات وتم استحداث الوتس أب بمجموعة العمل والموظفين بحي السيدة زينب وذلك لنقل مشاكل الدائرة لحظة بلحظة، حيث أن هيئة تجميل ونظافة الحي على جروب وهئيه التشجير على جروب، وايضا الإشغالات والإنارة كلهم في جروب واحد على الواتس، ويتم يوميا صباحا ومساءا متابعة أعمال دائرة السيدة زينب بالكامل لحظة بلحظة، إلى جانب تطوير ميدان أبوالريش ليتماشى مع تطوير روضة السيدة زينب التي سيفتتحها عبدالفتاح السيسي.

وأوضح «رافت»، إن الحي الآن يعمل بالطاقة الشمسية وكل الاضاءة الموجودة في المكاتب لمبات لد وتعمل بالطاقة الشمسية وتعمل على توفير الفائض من الطاقة الكهربائية إلى شركة جنوب القاهرة