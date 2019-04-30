شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد وإيمان العاصي يرقصان على أغنية «يا بتاع النعناع» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الفنانة دينا فؤاد مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام يجمعها بالفنانة إيمان العاصى وهما يرقصان على أنغام أغنية «يا بتاع النعناع» للمطرب مصطفى حجاج. وعلقت دينا فؤاد على الفيديو قائلة: «من عيد ميلاد كارما أحمد خالد موسى.. أغنية يا بتاع النعناع يا منعنع».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دينا فؤاد وإيمان العاصي يرقصان على أغنية «يا بتاع النعناع» (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.