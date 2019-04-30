شكرا لقرائتكم خبر عن «100 مليون صحة»: نجحنا في الكشف على ما يزيد على 52 مليون مصري حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ريهام غلاب، المدير التنفيذي لمبادرة 100 مليون صحة، إن الحملة نجحت في الكشف على ما يزيد على 52 مليون مصري حتى الآن.

وأضافت في مداخلة لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن وزيرة الصحة، هالة زايد، قررت مد الحملة لنهاية العام، وأنه تقرر توزيع نقاط للحملة على المطارات من أجل مسح الوافدين المصريين من الخارج، لقضاء إجازتهم في مصر، وللاطمئنان عليهم.

وأشارت إلى أن مسحنا أكثر من 17 ألف وافد أجنبي في مصر في المسح التجريبي، واستطعنا النزول في الأعياد أمام الكنائس والتجمعات، مؤكدة أن هناك توجيهات بإجراء الكشف الطبي على المصريين الوافدين خلال فترة الإجازات، واستطعنا كسر الرقم العالمي في الكشف الطبي.