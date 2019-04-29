تحذير من نزول شاطىء الموت بالإسكندرية في شم النسيم

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شاطىء الموت
أغلقت قوات الأمن بمحافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، بالتزامن مع احتفالات أعياد شم النسيم، شاطئي "البيطاش والهانوفيل" بالعجمي، بالإضافة إلى منع النزول إلى شاطئ النخيل، غرب عروس البحر الأبيض المتوسط. وأرجعت الجهات الأمنية غلق الشواطئ إلى عدم حصولها على تصاريح أمنية للعمل. بينما فوجئ عدد كبير من الزائرين بغلق الشواطئ وتوجهوا إلى شواطئ أخرى. وقال محمد فتحي، مدير شواطئ العجمي، إنه بالفعل تم إغلاق شاطئي البيطاش والهانوفيل، وذلك لمخالفتهما الصريحة لقواعد العمل.
وأضاف فتحي أنه فور استخراج التصاريح الأمنية اللازمة الخاصة بشاطئي البيطاش والهانوفيل سيتم العمل مباشرة. وحذر الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، الزائرين الوافدين على شاطئ النخيل بحي العجمي، غرب عروس البحر الأبيض المتوسط، من نزول البحر، حرصا على حياة المواطنين وسلامتهم، وتنفيذا للتعليمات الصادرة
وأضاف فتحي أنه فور استخراج التصاريح الأمنية اللازمة الخاصة بشاطئي البيطاش والهانوفيل سيتم العمل مباشرة.
وحذر الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، الزائرين الوافدين على شاطئ النخيل بحي العجمي، غرب عروس البحر الأبيض المتوسط، من نزول البحر، حرصا على حياة المواطنين وسلامتهم، وتنفيذا للتعليمات الصادرة لجميع الأجهزة المعنية بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لمنع تكرار حوادث الغرق بشاطئ النخيل، التي وقعت الأعوام الماضية وشهدت تعدد الضحايا المتوفين غرقا فى بحر شاطئ النخيل.
من جانبها، وجهت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف التابعة لمحافظة الإسكندرية، تحذيرا للمواطنين بشأن عدم النزول بشاطئ النخيل لأنه من الشواطئ التي تحمل درجة خطورة عند ارتفاع الأمواج.
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