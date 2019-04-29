انت الان تتابع تحذير من نزول شاطىء الموت بالإسكندرية في شم النسيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شاطىء الموت

أغلقت قوات الأمن بمحافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، بالتزامن مع احتفالات أعياد شم النسيم، شاطئي "البيطاش والهانوفيل" بالعجمي، بالإضافة إلى منع النزول إلى شاطئ النخيل، غرب عروس البحر الأبيض المتوسط. وأرجعت الجهات الأمنية غلق الشواطئ إلى عدم حصولها على تصاريح أمنية للعمل. بينما فوجئ عدد كبير من الزائرين بغلق الشواطئ وتوجهوا إلى شواطئ أخرى. وقال محمد فتحي، مدير شواطئ العجمي، إنه بالفعل تم إغلاق شاطئي البيطاش والهانوفيل، وذلك لمخالفتهما الصريحة لقواعد العمل.

وأضاف فتحي أنه فور استخراج التصاريح الأمنية اللازمة الخاصة بشاطئي البيطاش والهانوفيل سيتم العمل مباشرة. وحذر الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، الزائرين الوافدين على شاطئ النخيل بحي العجمي، غرب عروس البحر الأبيض المتوسط، من نزول البحر، حرصا على حياة المواطنين وسلامتهم، وتنفيذا للتعليمات الصادرة

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