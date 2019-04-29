شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق ضحية التعذيب في السجون التركية: دماء زكي ستكون فضيحة لنظام أردوغان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال زكريا مبارك، شقيق زكي مبارك ضحية التعذيب في السجون التركية، إن زكي دكتور في العلوم السياسية بدرجة امتياز، وخريج الكلية الحربية اليمنية، وكان ضابطًا في المخابرات الفلسطينية، وبعدها تقاعد.

وأضاف «مبارك» في مداخلة لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن «زكي سافر لتركيا ظنًا منها أنها دولة إسلامية ومن عشاق الدولة الفلسطينية، ولكنه اصطدم بواقع مغاير تمامًا، أخي ذهب إلى 30 مارس في تركيا، ويوم 4 إبريل الجاري اختفى، وشقيقي انخدع بحديث النظام التركي عن الحرية والديمقراطية».

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وتابع: «تواصلت منذ اليوم الأول مع السفير الفلسطيني في أنقرة، وأبلغه باختفاء زكي وصديقه سامر شعبان. أنهما اختفيا من مطعم معين في إسطنبول، وقلت له فليبحث الأمن التركي عنهما فالمدينة مليئة بالكاميرات، إلا أن شيئاً لم يحدث، وبعد 15 يوماً طالعتنا السلطات التركية بأنهما جاسوسان إماراتيان وساهما في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي».

وقال: «ما روَّجت له تركيا لا يمت للحقيقة بصلة، فتاريخ أخي مشرف، دماء زكي ستكون فضيحة لتركيا ونظام أردوغان»، موضحًا: «تواصلت مع زكي أثناء وصوله في السجن، وقالي جماعتي بعتتني وخلوني كبش فداء، وقالي يا زكريا أنا عند كفار قريش»، مطالبًا بتحقيق دولي في واقعة مقتل صديقه.