شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام»: توفير ترددات رقمية لمشاهدة بطولة الأمم الإفريقية على القنوات الأرضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد جمال الشاعر، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، أنه تم توفير ترددات رقمية لمشاهدة بطولة الأمم الإفريقية على القنوات الأرضية دون التعدي على حقوق البث الفضائي، ولمواجهة التغلب على ارتفاع أسعار التذاكر.

وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن أسعار الأجهزة الرقمية ستكون في متناول الجميع لأنها رمزية، ولمنع الاحتكار.

وأوضح أن الخدمة الجديدة تتميز بتقنية «H D» وبجودة عالية، من خلال عربات الإذاعة الخارجية التي تم تجهيزها بأحدث معدات التصوير طبقا للبث الرقمى الأرضى بالاتفاق مع شركات ومؤسسات دولية ومصرية متخصصة في هذا الإطار.