شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر: أبقى كذابة لو أنكرت تناولي الفسيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة وفاء عامر إنها احتفلت بشم النسيم بصحبة أسرتها وشقيقتها الصغرى آيتن عامر بمنزل الأخيرة.

وأضافت «عامر» في مداخلة لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنها تقوم بتصنيع الفسيخ في المنزل، باعتباره أنه أرخص واقتصادي في التكلفة والسعر وطعمه مختلف عن الذي يتم بيعه في السوق.

وتابعت: «بضعف أمام الفسيخ وأبقى كذابة لو أنكرت تناولي الفسيخ، واتعودت منذ الصغر على أن تلتقى الأسرة في الأعياد وقررت خلال الفترة المقبلة أن نلتقى في أيام الجمعة من كل أسبوع».