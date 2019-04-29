شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الأزهر تحتفل غدًا بتخريج الدفعة الأولى من الأئمة والوعاظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقيم أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، غدًا الثلاثاء، حفلًا ختاميًّا لتخريج وتكريم الدفعة الأولى من الأئمة المصريين والوافدين، حيث اختتمت الأكاديمية تدريب الأئمة والوعاظ للدورة التدريبية رقم (121) للسادة الأئمة الوعاظ الوافدين من العالم الإسلامي، ودورة إعداد المفتي المعاصر للوعاظ المصريين، وكذا دورة تدريبية للأئمة العراقيين.

ويتضمن الحفل تكريم 90 إمامًا مصريًّا، و27 عراقيًّا، و69 من جنسيات أخرى، ويقام الحفل غدًا في الحادية عشرة صباحًا، بحضور عدد من قيادات وعلماء الأزهر الشريف، وسفراء دول آسيوية وإفريقية وأوروبية، وذلك بمدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة. ويتسلم الخريجون خلال الحفل شهادات تقدير وتفوق من الأكاديمية، وموسوعات علمية عن مقاومة الفكر المتطرف، ومراجع فقهية وفكرية تعينهم على التأصيل العلمي للمسائل المختلفة والرد عليها بوسطية واعتدال.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالتصدي للأفكار المتطرفة ومواجهتها بالتأصيل العلمي الصحيح الواعي، هذا وكان فضيلة الإمام الأكبر قد اجتمع الأسبوع الماضي بالأئمة المتدربين للاستماع إليهم ومناقشتهم في القضايا المعاصرة.