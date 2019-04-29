شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة: الحالة الصحية لمحمود ياسين «مستقرة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الفنانة شهيرة أنها قررت عدم الخروج من المنزل، الاثنين، والاحتفال بشم النسيم في الحديقة الخاصة به خوفًا من حالة الطقس، وأنها لم تتناول الفسيخ اليوم لتعرضها لنزلة برد.
وقالت «شهيرة» خلال مداخلة لبرنامج «رأي عام» على شاشة «Ten» إنها تخاف من تقلبات الأحوال الجوية، لذلك احتفلت بشم النسيم بصحبة ابنتها رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض.
وعن الحالة الصحية للفنان القدير محمود ياسين، أكدت أن حالة الفنان الصحية مستقرة.
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