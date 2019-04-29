شكرا لقرائتكم خبر عن «الفسيخ» يصيب 7 حالات بالتسمم بينهم 2 تناولا «الترياق» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مركز السموم التابع لكلية الطب في جامعة الإسكندرية، اليوم الإثنين، 7 حالات تسمم، ناتج عن تناول فسيخ فاسد، خلال الاحتفال بشم النسيم.

وقالت الدكتورة مها غانم، مدير المركز، الاثنين، إنه تم على الفور تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، فيما استدعت حالتان منهم تناول ترياق «التسمم»، نظرا لخطورة حالتهما، والخمسة المصابين الآخرين حالتهم مستقرة.

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كان مركز السموم بجامعة الإسكندرية، قد حذر المواطنين في وقت سابق من تناول الفسيخ والأسماك المملحة خاصة مع اقتراب شم النسيم، مشيرا إلى احتوائها على سم قاتل يصيب بالشلل وضعف العضلات وصعوبة التنفس ويؤدي للوفاة.

وقالت «غانم»، إنه يوجد نوع من البكتيريا تسمى «c.botulinum» تنشط في الفسيخ، نظرا لظروف تجهيزه والتي تتضمن وضع الأسماك لمدة معينة وإحكام تغليفها ما يمنع وصول الهواء والأكسجين إليها، مشيرة إلى أن هذه البكتيريا ينتج عنها سم «botulinum toxin» والذي يعتبر من أقوى السموم المكتشفة، «كمية صغيرة منه كافية أن تسبب شلل في عضلات الجسم وتوقف التنفس وحدوث الوفاة».

وأوضحت أن أعراض التسمم الغذائي، الناتج عن تناول وجبة الفسيخ، تشمل «القيء، الإمساك أو الإسهال، عدم وضوح الرؤية، الرؤية المزدوجة، صعوبة في البلع، ضعف العضلات، فشل الجهاز التنفسي».