شكرا لقرائتكم خبر عن «المهندسين»: وقف تراخيص المعاهد الهندسية الخاصة 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المهندسين إيقاف إصدار أي تراخيص جديده للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة خمس سنوات، بقرار من لجنة التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، بعد اجتماعات عديدة بين النقابة واللجنة، لبحث وقف سيل المعاهد الخاصة التي كانت تتزايد يوما بعد يوم، مع إعادة تقييم وتقنين أوضاع المعاهد الموجودة حاليًا.

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وقال بيان صحفي للنقابة، الاثنين، إن مجلسها لم يدخر جهدا منذ أن تولى المسؤولية في ملف التعليم الهندسي إلا وبذله «خاصة أنه تسلم هذا الملف الهام دون أن يتخذ فيه أي خطوه ملموسة بدليل أن هناك طلابا التحقوا ببعض المعاهد الخاصة حاصلين على مجموع ٦٢٪ وذلك حتى العام قبل الماضي، إلا أن مجلس النقابة الحالي اتخذ خطوات جادة وتعامل مع جميع الأطراف في محاولة لحل أزمة رسخت عبر السنوات الماضية وتراكمت دون إيجاد حل».

وتابع: «عقد المجلس عدة اجتماعات مع لجنة التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، ووزير التعليم العالي، وأسفرت هذه الاجتماعات عن إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة خمس سنوات، وهذا المكتسب يوقف سيل المعاهد الخاصة التي كانت تتزايد يومًا بعد يوم، وصدرت تعليمات المجلس الأعلى للجامعات بناءً على ما أوضحه المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، بضرورة إعادة تقييم وضع المعاهد الحاليّة وصدرت من لجنه التعليم الهندسي الآلية ومعايير التقييم، وجارٍ عمل زيارات ميدانية للوقوف على الوضع الحقيقي لهذه المعاهد.

وأوضح البيان أن القرار جاء لتقف النقابة على أرض صلبة لتقنين أوضاع المعاهد الموجودة فعليا، وتم الاتفاق على وضع هذه الآلية لتقييم الأداء الفعلي لهده المعاهد، والعرض على اللجنة ومن ثم العرض على المجلس الأعلى للجامعات لزيادة قدرة هذه المعاهد وضمان خروج خريجين بالمستوى المأمول، خاصة أن هذه المعاهد لا تتساوى كلها بنفس الكفاءة ولا القدرات التقنية والفنية، وكذا أعضاء هيئة التدريس، وحددت اللجنة حدا أدنى للقبول بهذه المعاهد بفارق ١٠٪ عن حد القبول بالجامعات الحكوميّة.