شكرا لقرائتكم خبر عن مركز سموم الإسكندرية: 210 آلاف جنيه فاتورة علاج حالة واحدة من تسمم الفسيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، إن المركز استقبل حالتين تعرضتا لتسمم نتيجة تناول الفسيخ، و4 حالات تسمم عادية.

وأضافت «غانم» في مداخلة لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن «الحالتين ظهرت عليهما أعراض الشلل نتيجة تناول فسيخ فاسد، والمصابان رجل وسيدة من عائلتين مختلفتين».

وتابعت: «أعراض سموم الفسيخ تبدأ بالقيء وتغيير في الصوت، وإحساس بالضعف العام، والزغللة، ويتكلف علاج الحالة الواحدة 210 آلاف جنيه».