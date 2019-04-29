شكرا لقرائتكم خبر عن حملة عودة المسرح المدرسي تعرض «كوكب نوتي» بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت حملة «عودة المسرح المدرسي» عن عرض مسرحيتها «كوكب نوتي»، بعدد من مدارس محافظة سوهاج، في أولي فاعليات الحملة بالصعيد، بعد الإسكندرية والقاهرة، فيما أقام المشرفين على الحملة مسابقة ثقافية وتعليمية للمرحلتين الابتدائية والأعدادية بمدارس سوهاج، برعاية العديد من المؤسسات الخيرية والأقتصادية وذلك لتشجيع طلاب الصعيد ودفعهم للمشاركات الثقافية والدراسية والعلمية للتأكيد على الدور الناعم للثقافة المصرية في كافة ربوع مصر وخاصة في مجال التعليم الذي يشهد دفعة كبرى من الحكومة لتطويره ودعمه بمذيد من التطوير والتكنولوجيا.

حملة عودة المسرح المدرسي تعرض « كوكب نوتي» بسوهاج

وكشف من جانبه المهندس محمد الخولي المشرف على الحملة، أن المسابقة تضمنت منافسة في اللغة العربية والأنجليزية والعلوم والدرسات الأجتماعية، فيما حصدت أحدي المدارس جائزة مالية قدرها قدرها 5 الآف جنيه، مشيراً إلى أن المسابقة شهدت منافسة شديدة بين طلاب مدارس سوهاج الحكومية والخاصة في المعلومات العامة والدراسية والعلمية بدعم من نادي روتاري سوهاج وشركة دريم.

وأكد الخولي، أن الإدارة التعليمية بسوهاج برئاسة الدكتور عمرو شلتوت وكيل أول وزارة التربية والتعليم حرصت على تسهيل كافة الإجراءات للحملة، بالإضافة إلى توفير سبل النجاح للعروض المسرحية، والتي يشارك فيها عدد كبير من شباب الفنانين من القاهرة والاسكندرية، والتي يقوم بتأليفها الكاتب أيمن فتيحة ويخرجها محمد عسكر، مضيفاً إلى أن الحملة تستهدف توعية التلاميذ لضرورة احترام البيئة والحفاظ على المياه وترشيد الأستهلاك والعادات الغذائية الصحية.