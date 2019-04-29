شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة المركزية لحدائق الحيوان: لم نتلق أي شكاوى في شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حديقة حيوان الجيزة استقبلت 120 ألف زائر خلال اليوم.

وأضاف «رجائي» في مداخلة لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن «الحديقة كانت مستعدة لتلك الزيارات، ومنعنا الإجازات من أجل إسعاد شعب مصر»، مشيرًا إلى أن «الحديقة بدأت العمل في السادسة والنصف صباحًا، منعًا للتكدس والزحام».

وتابع: «اليوم مر بشكل طبيعي دون تلقي أي شكاوى بسبب خبرة العاملين والجهود المبذولة»، موجهًا الشكر لضباط أمن الجيزة لتأمين الحديقة، نافيًا تسجيل أي حادثة تحرش في الحديقة.