شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب 11 ساعة عن 3 مناطق في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن قطع المياه عن مناطق حجر النواتية وباكوس وسموحة شرقي المحافظة، بدء من الحادية عشرة مساء اليوم الاثنين وحتى منتصف يوم غد الثلاثاء.

وأوضح بيان صادر عن الشركة أن قطع المياه يرجع لاستكمال أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب، ضمن تنفيذ محور تنمية المحمودية «شريان الأمل».

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الإحلال والتجديد ونقل الخطوط لحين عودة المياه.