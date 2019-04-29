شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال من مواطني شرق آسيا والبرازيل وأستراليا على قلعة قايتباي في شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالي، أن قلعة قايتباي شهدت إقبالا غير مسبوق من جانب المصريين والعرب والأجانب للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم اليوم الاثنين.

وأوضح «متولي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الزيارات من الأحانب كان طاغيا خاصة من دول أمريكا وأستراليا وكندا والبرازيل والصين ودول شرق أسيا، وذلك باعتبار قلعة قايتباي الأثر الإسلامي الوحيد المفتوح للزيارة في الإسكندرية، مشيرا إلى أنه تم توفير كافة الإمكانيات للزائرين للاستمتاع بالجو الربيعي الجميل ومناسبات عيد القيامة المجيد وشم النسيم وأعياد الربيع.

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وجرى تكليف عدد كبير من المفتشين للشرح لجموع الزائرين لتلقي المعلومة عن الأثر الهام، وكذا تكليف الحراسة الخاصة بمنطقة آثار الإسكندرية للحرص على سلامة الزائرين بعدم تسلق الأسوار، كذا التنبيه بعدم الكتابة على الجدران وعدم إلقاء المخلفات، وتم التوجية لدى شركة النظافة الخاصة بالتواجد بكامل طاقتها للحرص على إظهار القلعة بالمظهر الحضاري اللائق.

وقال أسامة الصياد، مدير عام قلعة قايتباي في الإسكندرية، أن القلعة فتحت أبوابها لاستقبال الزائرين من المصريين والعرب والأجانب من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، مشيرا إلى أن الإقبال كان غير مسبوق فضلا عن الزحام الشديد خاصة في عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

ولفت إلى أن اليوم لم يشهد أي حالات تحرش على الإطلاق أو مضايقات من الشباب للفتيات نتيجة تواجد القوات الشرطية في أماكن تمركز مميزة لحماية الزائرين.