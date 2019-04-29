شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. جامعة القاهرة تكرّم مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المنشورة أبحاثهم دوليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقيم جامعة القاهرة، غداً الثلاثاء بقاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة، احتفالية لتكــريم مجموعة جديدة من أعضاء هيئة التدريـس بمختلـف كليات الجامعـة ومعاهدهـا، نشروا بحوثهم العلمية باسم الجامعة على المستوى الدولى في الدوريات والمجلات المصنفـة عالمـيًا «الإصدار الثاني» خلال عام ٢٠١٧، وذلك فـى إطـار جــهود الجامعة لدعم النشر الدولى بين أعضاء هيئة التدريس بمختلف القطاعات الأكاديمية وتحسين ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية.

ويقوم الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، بتوزيع مكافآت النشر العلمى الدولى التي تمنحها الجامعة لباحثيها الذين ينشرون بحوثهم على المستوى الدولى، وذلك بحضـور نـواب رئيـس الجامعــة وعمـداء الكليـات وأعضـاء هيـئــة التدريـس.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت أن الجامعة تدعم النشر الدولى للأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس في مختلف القطاعات الأكاديمية وتشجع باحثيها على نشر بحوثهم دوليًا، مشيــرًا إلــى تطور حجم البحوث العلمية المنشورة دوليــًا لأعـضـاء هيئـة التدريــس باسم جامعة القاهرة في مخـتلف التخصصات مـع زيادة عدد الباحثين، وجودة البحوث العلمية المنشورة.