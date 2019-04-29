شكرا لقرائتكم خبر عن عرض تجربة مصر في مواجهة الإدمان بالملتقى الدولي لمكافحة المخدرات بدبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي في ملتقى الحماية الدولي المنعقد حاليا في دبي، تحت عنوان «دور المؤسسات الأمنية والتعليمية والبحثية في مواجهة المخدرات والمؤثرات العقلية.. بين تحديات الواقع واستشراق المستقبل»، وذلك تحت رعاية الشيخ حمدان محمد بن راشد ولي عهد دبي وبحضور الشيخ أحمد محمد بن راشد.

واستعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال الجلسة الأولى بالمؤتمر تجربة الصندوق في مجال خفض الطلب على المخدرات واعتبارها نموذجا للعديد من الدول.

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وتتضمن الوقاية الأولية من خلال مناهج عملية للوقاية من الإدمان، وكذلك تضمين المناهج التعليمة مكونات بأضرار تعاطي المخدرات يطبق من خلال 27 ألف شاب متطوع، بالإضافة إلى إطلاق حملة «أنت أقوى من المخدرات»، بمشاركة سفير الحملة اللاعب الدولي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، حيث حققت الحملة تفاعل تجاوز 70 مليون على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتطرق «عثمان» إلى تشريعات القوانين المقترحة لمواجهة تعاطي المخدرات، أبرزها قانون للكشف على المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والذي بموجبه فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، وكذلك قانون لتنظيم عمل مراكز علاج الإدمان الخاصة والأهلية لإحكام الرقابة عليها ولتوفير خدمات العلاج والتأهيل للمرضى وفقا للبرامج العلمية المعتمدة، بجانب إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن مشكلة المخدرات من خلال مسح قومي شامل على جميع السكان كل 5 سنوات لمعرفة حجم المشكلة وأسبابها، ووضع الإجراءات والآليات لمواجهة هذه الظاهرة وفقا لأساليب علمية، بالإضافة إلى مرصد إعلامي لرصد مشاهد التعاطي والتدخين في الأعمال الدرامية، وكذلك التوسع في مراكز علاج مرضى الإدمان المتخصصة إلى 23 مركز حتى الآن بعدما كانت 12 مركز فقط خلال عام 2014 وتقديم الخدمات مجانا وفي سرية تامة، حيث استفاد من خدمات الخط الساخن «16023» ما يقرب من 116 ألف مريض خلال العام الماضي.

وفيما يتعلق ببناء القدرات الكوادر أوضح «عثمان» أنه تم إطلاق أول دبلوم لخفض الطلب على المخدرات في الشرق الأوسط معتمده من المجلس الأعلى للجامعات بهدف توفير كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع خفض الطلب، وتعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة، وكذلك الربط بين المنهج النظري والخبرة العلمية في الوقاية والعلاج والـتأهيل، حيث تم الاطلاع على كافة المعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات للتماشي مع الاتجاهات العالمية الحديثة، كما أن جميع خريجي الدبلوم تم الحاقهم ببرامج صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إضافة إلى أنه سيتم تطبيق الدبلوم أيضا بجامعتي الإسكندرية والمنصورة بجانب جامعة القاهرة العام الدراسي القادم، وذلك لتلبية التزايد في طلبات الالتحاق .

فيما قامت القيادة العامة لشرطة دبى بتكريم «عمرو عثمان» وإهداءه درع التكريم تقديرا لثراء وعمق تجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مواجهة مشكلة تعاطي المخدرات وفقا للأساليب العملية، وسط إشادة المشاركين في المؤتمر بتجربة مصر واعتبارها نموذجا ناجحا في هذا المجال .