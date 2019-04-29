شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق: 20 قطارًا مكيفًا بـ2.3 مليار جنيه انضمّت للخط الأول في عهد السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، إن خطوط المترو الثلاثة عملت بشكل طبيعي دون أي مشكلات خلال احتفالات شم النسيم.

وأضاف «عبدالهادي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «هناك 20 قطارًا مكيفًا بتكلفة 2 مليار و300 مليون جنيه انضمت للخط الأول للمترو، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلا عن 4 قطارات بالخط الثاني، و14 قطارا بالخط الثالث».