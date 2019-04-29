تحقيقات اتهام مهندسين بحي مدينة نصر بتقاضي الرشوة: حصلا على 22 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تسلمت نيابة مدينة نصر الكلية، تفريغ تسجيلات هيئة الرقابة الإدارية في واقعة قيام مهندسين اثنين بمديرية الإسكان بحي غرب مدينة نصر بتلقي رشوة مالية مقابل تسهيل إجراءات تراخيص عدد من المباني والعقارات.

وكشفت التسجيلات أن المتهمين اتفقا مع المُبلِّغ (مقاول) على تقاضي 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إجراءات ترخيص عقار يملكه.

وأوضحت تحريات الرقابة الإدارية أن المتهمين حصلا على 22 ألف جنيه كجزء من قيمة الرشوة لحين انتهاء الإجراءات.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المهندسين المتهمين، وإحالتهما للنيابة التي قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.