3 قيادات بـ"الآثار" يكشفون لـ الخليج 365 حقيقة بوابات نزلة السمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف ثلاث قيادات بوزارة الآثار، حقيقة الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تطوير مدخل "نزلة السمان" بمنطقة الأهرامات.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن

تطوير مدخل نزلة السمان بمنطقة الهرم وتحويلها إلى بوابات رائعة لمدخل الأهرامات "غير صحيح".

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وأضاف وزيري، في تصريح لمصراوي، الاثنين: "لا طبعا ليست بهذا الشكل المبالغ فيه، فالصورة المتداولة فوتوشوب".

وتوضح الصورة المتداولة، وجود طريق أخضر في أخره بوابة كبيرة لمدخل الهرم الكبير، حيث كُتب على الصورة "عشوائيات نزلة السمان سابقا تتحول إلى بوابات رائعة لمدخل أهرامات الجيزة".

وأكد أشرف محيي الدين مدير عام آثار الهرم، أن الصورة غير حقيقية متابعا: أنا أول مرة أشوف هذه الصورة".

كما علق سامح سعد رئيس شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، في تصريحات خاصة، على الصورة قائلاً: "خيال علمي".

