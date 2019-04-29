جامعة القاهرة تكرم أعضاء هيئة التدريس المنشورة أبحاثهم دوليًا.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

تقيــم جامعة القاهرة، غدًا الثلاثاء، احتفالية لتكريم مجموعة جديدة من أعضاء هيئة التدريـس بمختلـف كليات الجامعـة ومعاهدهـا، نشروا بحوثهم العلمية باسم الجامـعة على المستوى الدولي في الدوريات والمجلات المصنفـة عالمـيًا "الإصدار الثاني" خلال عام ٢٠١٧.

وأكدت الجامعة في بيان، على دعم النشر الدولى بين أعضاء هيئة التدريس بمختلف القطاعات الأكاديمية وتحسين ترتيب الجامعة فى التصنيفات العالمية.

Advertisements

ويوزع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، مكافآت النشر العلمى الدولى التى تمنحها الجامعة لباحثيها الذين ينشرون بحوثهم على المستوى الدولى، بحضـور نـواب رئيـس الجامعــة وعمـداء الكليـات وأعضـاء هيـئــة التدريـس.

واكد الخشت، أن الجامعة تدعم النشر الدولى للأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس فى مختلف القطاعات الأكاديمية وتشجع باحثيها على نشر بحوثهم دوليًا.

وأشار إلى تطور حجم البحوث العلمية المنشورة دوليًا لأعـضـاء هيئـة التدريس باسم جامعة القاهرة في مخــتلف التخصصـات مـع زيادة الباحثين، وجودة البحوث العلمية المنشورة.