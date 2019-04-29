"مهلة تنفيذ مجانية".. الإسكان تمنح تيسيرات لأصحاب الأراضي لإقامة مشاريع وشقق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، مجموعة من التيسيرات في السداد بنختلف أنواع الأراضي التي تم تخصيصها خلال الفترات الماضية.

وينشر "الخليج 365"، تفاصيل مهل السداد ونوع الأراضي والشروط والواجب توافرها في قطع الأراضي ونسب البناء والتي جاءت على النحو التالي:

سنة دون مقابل:

منحت الهيئة، سنة كمهلة بدون مقابل لجميع القطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تم تنفيذ بها سقفين على الأقل وذلك لاستكمال التنفيذ والانتهاء من تشطيب الواجهات والسور ووحدة سكنية صصالحة للسكن، ويطبق هذا ما عدا أراضي "ابني بيتك".

6 أشهر مهلة:

كما أعطت الهيئة، مهلة 6 أشهر لقطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تم تنفيذ سقف واحد بها على الأقل الانتهاء من تنفيذ سقفين وفي حالة الالتزام يتم منح مهلة أخرى لتنفيذ التشطيبات والواجهات والسور ووحدة سكنية صالحة للسكن.

واشترطت الهيئة، أن يكون العميل سدد جميع المستحقات المالية بالأعباء أن وجدت من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وتقديم طلب للموافقة على منح المهلة، وعدم وجود مخالفات بنائية على قطعة الأرض، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة إن وجدت.

وبمجرد انتهاء هذه المهلة، يجوز بناء على طلب العميل شراء مدة زمنية للتنفيذ بمقابل مادي طبقًا للمعادلة الواردة، بقرار مجل الإدارة رقم 84 لقطع الأراضي السكنية الصغيرة.

كما شملت المنح جميع قطع الأراضي السكنية الصغيرة التي جرى تخصيصها طبقًا لكراسات الشروط، التي تتضمن أن مدة التنفيذ المبنى 3 سنوات يتم تعديلها إلى 5 سنوات.

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كما أعلنت الهيئة أيضًا عن منح مهل بدون مقابل للمخصص لهم قطع أراضي بنشاط (عمراني متكامل - خدمي) على النحو التالي:

أولًا: المشروعات بنظام نصف تشطيب:

1- المشروعات التي بلغت نسبة إنجازها 75%، حتى أقل من 85% يجرى منحها مهلة 6 أشهر.

2- المشروعات التي بلغت نسبة إنجازها 85% حتى أقل من 95% يتم منحها مهلة عام.

3- على أن يعتبر الوصول إلى نسبة تنفيذ 95% منها تنفيذًا للمشروع يتابع عند المطابقة بشرط تنفيذ المرافق والخدمات طبقًا للمخطط المعتمد، على أن لا يتم تسجيل الأرض بعقد بيع نهائي إلا بعد تمام تنفيذ المشروع بنسبة 100% طبقًا للائحة العقارية ويجوز التسجيل الجزئي طبقًا للمادة 39 من اللائحة العقارية المعدلة لسنة 2003.

4- على أن يتم تطبيق قرارات مجلس إدارة الهيئة بجلساته أرقام (85، 87، 88، 99) الصادرة في هذا الشأن فور انتهاء المهل المذكورة وفقًا لنسب الإنجاز.

ثانيًا: المشروعات بنظام التشطيب الكامل (مستشفى - جامعة - وغير ذلك)

1- المشروعات التي بلغت نسبة إنجازها 65% حتى أقل من 70% يتم منحها مهلة 6 أشهر.

2- المشروعات التي بلغت نسبة إنجازها 70، يجرى منحها مهلة عام للانتهاء من تنفيذ كامل المشروع وتشطيبه.​