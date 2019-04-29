"المشاط": المتحف المصري الكبير سيعرض مقبرة توت عنخ آمون بتقنية "الهولوجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
قال الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة ، إن المتحف المصري الكبير سيعرض مقتنيات توت عنخ آمون بتقنية "الهولوجرام" بعد افتتاحه خلال عام 2020.
وأضافت المشاط في تصريحات صحفية لقناة لـ"إكسترا نيوز"، أن الوزارة تعمل على الترويج للسياحة المصرية في العديد من المعارض العالمية.
كان وزير الآثار الدكتور خالد العناني، أعلن نقل 46 ألفا و206 آثار إلى معامل ومخازن مركز ترميم وصيانة الآثار من ضمنها 4591 أثرًا من مقبرة الملك توت عنخ آمون.
وأضاف أنه سيتم أيضا نقل 26 آثرًا ضخم سيتم عرضها على الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير.
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