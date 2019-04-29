مرصد الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في بوركينا فاسو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الهجوم الإرهابي الذي استهدف الإثنين، كنيسة في شمال بوركينا فاسو، وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين.

وأوضح مرصد الأزهر، أن هجوم اليوم على كنيسة في إقليم "سوم" شمال بوركينا فاسو يعد أول اعتداء على كنيسة في هذا البلد الذي يشهد هجمات إرهابية متكررة، لافتا إلى ما تشهده دور العبادة خلال الآونة الأخيرة من سلسلة هجمات إرهابية متفرقة في ربوع العالم، حيث استهدفت عدة كنائس في سريلانكا، وكنيس يهودي شرق كاليفورنيا، ومن قبلهم استهداف مسجدين في نيوزيلندا.

وأشار المرصد - في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - إلى ما ذكره فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في كلمة ألقاها فضيلته خلال زيارته للبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية للتهنئة بعيد الفصح، حيث قال الطيب" الأديان بقيمها الداعية للسلام والمحبة لا يمكن أن تكون أبدا مبررا للقتل والإرهاب وأن الإنسانية تواجه مخططًا لتوظيف الأديان في إشعال الحروب والصراعات".

وأعرب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن مواساته وعزائه لأهالي الضحايا من الأخوة المسيحيين، سائلًا المولى عز وجل أن يأذن بزوال ليل الإرهاب الأسود وبزوغ فجر السلام على ربوع العالم أجمع. ​