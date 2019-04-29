أخبار مصر | كبير المذيعين بقناة Dubai One يشيد بحواره مع وزيرة السياحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كبير المذيعين بقناة Dubai One يشيد بحواره مع وزيرة السياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المذيع Gregory Fairlie كبير المذيعين بقناة Dubai One - في تغريدة له على موقع انستجرام - بلقائه التليفزيونى الذى أجراه مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة على هامش مشاركتها في ملتقى سوق السفر العربى ATM، واصفا إياه بأنه " لقاء رائع مع وزيرة السياحة التي تعتبر أول امرأة تتولى مسئولية هذا القطاع الهام والحيوى للغاية ".

وتحدث في تغريدته عن مصر قائلا: "مصر هي أول بلد زاره وعمره 17 عامًا وكانت السبب في انتقاله الى الشرق الأوسط منذ سنوات عديدة".