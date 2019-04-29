الربيع يزدهر أمام ركاب مصر للطيران في المطار

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ركاب مصر للطيران شهد مطار القاهرة الدولي كثافة تشغيلية اليوم في المطارات الداخلية بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع، حيث احتفلت الشركة الوطنية «مصر للطيران» مع المسافرين بأعياد الربيع وشم النسيم في صالات المطار وعلى طائراتها. Advertisements وحرصت الشركة على قيام موظفي الاستقبال بالمطار ومضيفيها، بتقديم الشيكولاتة والهدايا التذكارية للركاب بهذه المناسبة، وذلك في ظل كثافة التشغيل من مطار القاهرة والمطارات المصرية، حيث سيَّرت الشركة، اليوم، 100 رحلة دولية وداخلية.

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