انت الان تتابع «ورد وغنى» في احتفالات الشرقية بشم النسيم (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نظمت محافظة الشرقية، برئاسة وإشراف المحافظ الدكتور ممدوح غراب، اليوم الاثنين، احتفاليتها التي سبق وأعلنت عنها بمناسبة أعياد الربيع و«شم النسيم»؛ حيث جرى تنفيذ عروض فنية ضمت سيارات مُزينة بالورود والزهور لتجوب شوارع مدينة الزقازيق، فيما أعلنَّ «غراب» عن أن السيارات المُشاركة في العروض، والتي تم تزيينها بالورود والزهور، تتبع رئاسة مراكز ومدن المحافظة، والتي بدأت بالاصطفاف والمشاركة في الاحتفالات من أمام مبنى ديوان عام المحافظة، وسط حضور بارز للقيادات الشعبية والتنفيذية.

محافظ الشرقية، أصدر بيانًا رسميًا، في وقتٍ سابق، اوضح خلاله أن السيارات ستجوب شوارع العاصمة الشرقاوية «الزقازيق»، وبعدها ستنطلق إلى مُختلف المراكز والمُدن بأنحاء المحافظة، قبل أن يشير إلى ماهية تزيين السيارات، والتي أكد خلالها على أنه سيتم عمل تقييم للسيارات المُزينة بالورود والزهور، ويتم