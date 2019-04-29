«ورد وغنى» في احتفالات الشرقية بشم النسيم (صور)

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نظمت محافظة الشرقية، برئاسة وإشراف المحافظ الدكتور ممدوح غراب، اليوم الاثنين، احتفاليتها التي سبق وأعلنت عنها بمناسبة أعياد الربيع و«شم النسيم»؛ حيث جرى تنفيذ عروض فنية ضمت سيارات مُزينة بالورود والزهور لتجوب شوارع مدينة الزقازيق، فيما أعلنَّ «غراب» عن أن السيارات المُشاركة في العروض، والتي تم تزيينها بالورود والزهور، تتبع رئاسة مراكز ومدن المحافظة، والتي بدأت بالاصطفاف والمشاركة في الاحتفالات من أمام مبنى ديوان عام المحافظة، وسط حضور بارز للقيادات الشعبية والتنفيذية.
محافظ الشرقية، أصدر بيانًا رسميًا، في وقتٍ سابق، اوضح خلاله أن السيارات ستجوب شوارع العاصمة الشرقاوية «الزقازيق»، وبعدها ستنطلق إلى مُختلف المراكز والمُدن بأنحاء المحافظة، قبل أن يشير إلى ماهية تزيين السيارات، والتي أكد خلالها على أنه سيتم عمل تقييم للسيارات المُزينة بالورود والزهور، ويتم
محافظ الشرقية، أصدر بيانًا رسميًا، في وقتٍ سابق، اوضح خلاله أن السيارات ستجوب شوارع العاصمة الشرقاوية «الزقازيق»، وبعدها ستنطلق إلى مُختلف المراكز والمُدن بأنحاء المحافظة، قبل أن يشير إلى ماهية تزيين السيارات، والتي أكد خلالها على أنه سيتم عمل تقييم للسيارات المُزينة بالورود والزهور، ويتم تقديم هدايا وجوائز عينية ومادية، بالإضافة إلى شهادات تقدير، وذلك لأفضل وأجمل سيارة مشاركة في العروض.
«غراب» أشار إلى أن الاحتفالات ستشمل فتح أبواب «النادي النهري» أمام المواطنين من أجل الاستمتاع بالعروض والفقرات الفنية، والتي سيتم تنظيمها خصيصًا لإدخال البهجة والسرور في نفوس الكبار والصغار في ذلك اليوم، احتفالًا بأعياد الربيع و«شم النسيم».
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