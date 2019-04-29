كل ما تريد معرفته عن «البتيوليزم» مصل تسمم الفسيخ

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«البتيوليزم» زجاجة 250 مل، يحتاج المصاب إلى ثلاث زجاجات من المصل للشفاء عن طريق الحقن الوريدي.. سعر المصل يقدر بـ90 ألف جنيه ويؤخذ خلال 6ساعات من الإصابة بالتسمم

يحتفل، اليوم، ملايين المصريين فى مختلف ربوع الجمهورية بعيد «شم النسيم»، تلك العادة التى يرجع عمرها إلى ما يقرب من 5 آلاف عام. ومع حلول شم النسيم، لا رغبة تعلو فوق تناول الفسيخ والبصل والبيض فى البيوت المصرية، إذ إن الفسيخ لا يزال يحظى بمكانة كبيرة لدى المصريين، على الرغم من التحذيرات المستمرة من وزارة الصحة ومركز السموم من مخاطر تناوله، إضافةً إلى تسببه فى الكثير من حالات الوفاة فى السنوات الأخيرة نتيجة قيام بعض المصانع المجهولة «مصانع بير السلم» بتصنيع الفسيخ بطريقة غير صحية.

ومع كثرة حالات التسمم التى يتسبب فيها الفسيخ للمصريين فى شم النسيم، ووجود وفيات كل عام، فى هذا التقرير تلقي "التحرير" الضوء على مصل «البتيوليزم» المخصص لعلاج حالات تسمم الفسيخ أو التسمم الممباري كما يطلق عليه الأطباء. مصل التسمم الممبارى «البتيوليزم» هو الترياق المخصص لعلاج

ومع كثرة حالات التسمم التى يتسبب فيها الفسيخ للمصريين فى شم النسيم، ووجود وفيات كل عام، فى هذا التقرير تلقي "التحرير" الضوء على مصل «البتيوليزم» المخصص لعلاج حالات تسمم الفسيخ أو التسمم الممباري كما يطلق عليه الأطباء. مصل التسمم الممبارى مصل التسمم الممبارى «البتيوليزم» هو الترياق المخصص لعلاج «التسمم الممباري» الناتج عن تناول الفسيخ الفاسد. ويضمن المصل المصرح به من وزارة الصحة إنقاذ المصاب من الموت، ويحصل عليه المصاب عن طريق الحقن الوريدي، حيث يعمل مصل البتيوليزم على التعادل مع جزيئات السم التى تؤثر في الجهاز العصبى للإنسان لحمايته من الشلل. (اقرأ أيضا: "الدنيا ربيع".. أغنية يحتفل بها المصريون منذ 45 عاما ) تكلفة مصل التسمم الممباري الدكتور محمود لطفي مدير مركز السموم بمستشفى عين شمس، قال إن مصل «البتيوليزم» مخصص لعلاج حالات التسمم الممباري الذى ينشأ نتيجة تناول الفسيخ، وتقوم مصر باستيراده من الخارج، والتكلفة الخاصة به مرتفعة للغاية، إذ تصل تكلفة المصل الواحد إلى أكثر من 70 ألف جنيه، ووفقا للإحصائيات الصادرة من وزارة الصحة فى عام 2017 فإنها قامت باستيراد الترياق بـ10 ملايين جنيه، ما يعني أن التكلفة تكون أكثر من 200 ألف جنيه للحالة الواحدة. وأضاف لطفي، فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "الترياق متوفر فى جميع المنافذ الخاصة بوزارة الصحة؛ مثل مديريات الصحة، والمستشفيات الكبرى، حتى تتسنى الاستعانة به فى حالات التسمم، لأنه كلما حصل المريض على المصل سريعا، كانت نتائجه أفضل، وتظهر أعراض الإصابة بالتسمم خلال 12 ساعة من تناول الفسيخ. Advertisements وأوضح لطفي أن عدم حصول المريض على المصل فى أسرع وقت يؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة وفشل فى عمل الجهاز التنفسي وشلل فى عضلات الجسم، ومن ثم حدوث الوفاة، وشدد على أن مصل البتيوليزم عبارة عن زجاجة 250 مل، يحتاج المصاب إلى ثلاث زجاجات منها للشفاء، وهناك نوع آخر منها عبارة عن أمبولات تؤدى نفس الدور. تكلفة عالية على الدولة تكلفة عالية على الدولة الدكتور محمود عمرو مدير مركز السموم بقصر العيني، قال إن مصل التسمم الممباري الناتج عن تناول السمك المملح «الفسيخ» لا يكون مطلوبا فى جميع الحالات، ولا يستخدم إلا فى حالات محدودة تكون علامات التسمم فيها ظاهرة؛ مثل «زغللة العين، وعدم الاتزان، وقرقرة العين»، بالإضافة إلى القيء والإسهال اللذين يظهران فى حالات التسمم العادية، مشيرا إلى ضرورة أن يشرف أطباء متخصصون على منح المريض الترياق المخصص لحالات تسمم الفسيخ، حتى لا يتم إهدار الأموال هباءً. وأضاف عمرو فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "مصل التسمم الممباري متوفر فى جميع المستشفيات الجامعية، وعلى رأسها جامعات القاهرة، وعين شمس، والمنصورة، والإسكندرية، وغيرها من المستشفيات الحكومية"، مضيفا: "المصل باهظ الثمن، لأنه يتم استيراده من الخارج لعدم قدرة مصر على تصنيع الترياق فى الوقت الحالي". (اقرأ أيضا: أستاذ سموم: سموم الفسيخ تستخدم في الحروب البيولوجية) شلل الجهاز التنفسي شلل الجهاز التنفسي وتابع عمرو: "المريض الواحد يكلف خزينة الدولة ما يزيد على 200 ألف جنيه، لا سيما أن المريض يحتاج إلى الحصول على أكثر من جرعة حتى يتماثل للشفاء تماما، ناهيك بحاجته إلى أجهزة التنفس الصناعي، لأن المريض يصاب بشلل فى الجهاز التنفسي، وينخفض التنفس من 100% إلى 30% فقط، أى أن الجهاز التنفسي يكون أقرب إلى الانهيار الكامل، وهذا يتطلب وضع المريض فى مراكز متخصصة مثل مراكز السموم والرعاية المركزية". وشدد عمرو على "ضرورة أن يتم حصول المريض على المصل خلال فترة زمنية لا تتجاوز الـ6 ساعات من الإصابة، ويتم التعامل مع المريض خلالها، حتى لا تتفاقم حالته، ويحدث فشل فى الجهاز التنفسي وهو ما يترتب عليه فشل فى جميع أجهزة الجسم، ومن ثم يؤدى إلى وفاة المريض، مشيرا إلى أن الأهم من الحصول على المصل التشخيص السليم للمريض. تصنيع الفسيخ تصنيع الفسيخ وطالب مدير مركز السموم بقصر العيني بضرورة أن تكثف وزارة الصحة من جهودها فى مراقبة الأماكن التى تصنع الفسيخ أسفل "بير السلم" فى جميع القرى والأقاليم، مردفا: "يجب على الدولة أن تقوم بإنشاء مصانع مخصصة لتصنيع الأسماك المملحة تحت عينيها، حتى تغلق الباب أمام المصانع المجهولة التى تقوم بتصنيع الفسيخ بطريقة غير صحية، لأن مصر تنتج فى العام الواحد 700 ألف طن من هذه النوعية من الأسماك، والوقاية خير من العلاج". قتل مع سبق الإصرار قتل مع سبق الإصرار وحذر من تناول المواطنين الذين يعانون من أى أمراض مثل «حساسية الجلد، الالتهاب الرئوي، أمراض الكبد والمخ، الضغط، السكر» الفسيخ، حفاظا على حياتهم، مضيفا: "من يقوم ببيع الأسماك الفاسدة للمواطنين وهو يعلم ذلك، فهو مثل من قام بالقتل مع سبق الإصرار، ولكن ما يحدث على أرض الواقع أنه يقوم بدفع غرامة لا تتجاوز 1000 جنيه". وأكد أنه بحسب الإحصائيات الصادرة من وزارة الصحة، تتلقى الوزارة ما يعادل 100 حالة تسمم فى يوم الاحتفال بشم النسيم. (اقرأ أيضا: مأساة في الدقهلية.. أول حالة وفاة في شم النسيم)

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