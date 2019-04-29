شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 7 حالات تسمم من الفسيخ والرنجة حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الدكتور إبراهيم حسن؛ رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة؛ إن وزارة الصحة لديها غرفة عمليات لمتابعة المصريين خلال احتفالات شم النسيم؛ موضحا أن عربات الإسعاف كانت منتشرة في الشوارع. وأوضح «حسن» خلال حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن اليوم مر بسلام ومعظم الحالات إصابات وجروح؛ موضحًا أن هناك حوالي 7 حالات مصابة بالتسمم من تناول الفسيخ والرنجة وحالتهم مستقرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: 7 حالات تسمم من الفسيخ والرنجة حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.