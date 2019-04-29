شكرا لقرائتكم خبر عن «الضرائب»: مد تقديم إقرارات الدخل والقيمة المضافة للشركات حتى 5 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان، الاثنين، بإنه نظرا للأعياد والإجازات الرسميه خلال هذه الفترة فقد تقرر السماح لممولي ضريبة الدخل من الأشخاص الاعتبارية بتقديم اقرارتهم الضريبيه السنويه عن ضريبه الدخل عن عام 2018 وكذلك مسجلين ضريبه القيمه المضافه بتقديم إقراراتهم الضريبية الشهريه عن ضريبة القيمة المضافة عن شهر فبراير 2019 بتاريخ 30 ابريل حتي يوم الاحد الموافق 5/5/2019.

وتابع: «بشرط سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي بحد أقصي يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2019، وذلك رغبة من مصلحة الضرائب في التيسير على الممولين وإزالة كافة الصعوبات التي تواجههم».