شكرا لقرائتكم خبر عن «الضرائب»: مد تقديم إقرارات الدخل والقيمة المضافة للشركات حتى 5 مايو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان، الاثنين، بإنه نظرا للأعياد والإجازات الرسميه خلال هذه الفترة فقد تقرر السماح لممولي ضريبة الدخل من الأشخاص الاعتبارية بتقديم اقرارتهم الضريبيه السنويه عن ضريبه الدخل عن عام 2018 وكذلك مسجلين ضريبه القيمه المضافه بتقديم إقراراتهم الضريبية الشهريه عن ضريبة القيمة المضافة عن شهر فبراير 2019 بتاريخ 30 ابريل حتي يوم الاحد الموافق 5/5/2019.
وتابع: «بشرط سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي بحد أقصي يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2019، وذلك رغبة من مصلحة الضرائب في التيسير على الممولين وإزالة كافة الصعوبات التي تواجههم».
كانت هذه تفاصيل خبر «الضرائب»: مد تقديم إقرارات الدخل والقيمة المضافة للشركات حتى 5 مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.