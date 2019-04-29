شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجائي: «حديقة حيوان الجيزة تستقبل 120 ألف زائر في شم النسيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حديقة حيوان الجيزة استقبلت 120 ألف زائر خلال اليوم.

Advertisements

وتابع رجائي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «اليوم مر بشكل طبيعي دون تلقي أي شكاوى»، مشيرا إلى أن حديقة حيوان الجيزة تحتفظ بعدد من الحيوانات النادرة.

ولفت رجائي إلى أن حديقة حيوان الجيزة، فتحت أبوابها أمام الجمهور منذ السادسة ونصف صباح اليوم، حيث خصصت 13 منفذا لبيع التذاكر منعا للتكدس.

وأشار إلى أن حدائق الحيوان بالإسكندرية والفيوم والشرقية، استقبلت عددا كبيرا من المواطنين.