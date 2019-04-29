شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: إحياء مهرجان الزهور ضمن احتفالات شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة أعادت إحياء مهرجان الزهور، ضمن احتفالات شم النسيم.
وتابع قنصوة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «أعدنا إحياء ساعة الزهور، حيث تبرع أحد الأشخاص باستيراد الماكينة الأساسية للساعة من الخارج»، مشيرا إلى أنه تم تنظيم 3 معارض زهور على مستوى المحافظة.
وأضاف محافظ الإسكندرية: «استقبلنا عددا كبيرا من الزوار من مختلف المحافظات للاحتفال بأعياد الربيع، فضلا عن عدد من الأجانب»، لافتا إلى أن المحافظة تستعد لاستقبال فصل الصيف، وكأس الأمم الإفريقية.
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