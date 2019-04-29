شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن تفاصيل «البطاقة الذهبية» للإقامة الممتدة للأجانب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شرعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعيّة بالمملكة العربية السعودية، في أول خطوات برنامج الإقامة الممتدة للأجانب «البطاقة الذهبية»، والتي تهدف إلى استقطاب المواهب العالمية والكفاءات الاستثنائية.

ودعت الوزارة بيوت الخبرة والمؤسسات المتخصصة إلى منافسة عامة حول المشروع الجديد، وذلك للقيام بدراسة تحليلية لإمكانية تقديم المحفزات للمستفيدين وتفعيل برنامج الإقامة الممتدة.

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وتلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة، أشار فيه المستشار العمالي عثمان رمضان، أن وزارة العمل السعودية حددت مدة تنفيذ المشروع بـ 32 شهراً تشمل الإطلاق التجريبي ثم الإطلاق النهائي للبرنامج.

وأشارت إلى أن أهم الأعمال ضمن خطة التنفيذ تتضمن دراسة الوضع الحالي وتقديم النتائج ووضع قوائم تصنيف الموهوبين وإضافة خصائص المواهب العالمية المستهدفة ضمن تشريعات برنامج «الإقامة الممتدة»، وبناء واعتماد نموذج الحوكمة وإطار العمل للجهات ذات العلاقة ببرنامج استقطاب الموهوبين.

وقال إن برنامج «جودة الحياة 2020» الذي أصدره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية العام الماضي يتضمن مبادرة تفعيل برنامج الإقامة الممتدة، ويهدف إلى جذب المواهب الموجودة على الصعيد العالمي وتعزيز انخراط الوافدين في ثقافة المملكة العربية السعودية، واذكاء المواطنين بقبول الثقافات الأخرى.