النيابة تستعجل التحريات في واقعة العثور على جثة خبير بـ"العدل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

استعجلت نيابة غرب القاهرة الكلية، تحريات المباحث في واقعة العثور على جثة خبير بوزارة العدل داخل شقته في الضاهر، لكشف ملابسات الواقعة.

وأوضحت المعاينة الأولية للنيابة، أن الجثة لـ"ش.ي"، موظف بوزارة العدل في العقد الثالث من العمر، وجثته بها كدمات وطعنات عدة، ومقيدة اليدين بأحبال.

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وأمرت النيابة بتشريح الجثة، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وانتدبت فريقا من الأدلة الجنائية لرفع آثار موقع الحادث.

وفى ذات السياق قال "م.خ"، "قهوجي"، جار الضحية، إنه لم يعلم شيئا عن الضحية منذ عمله بالقهوة: "مشوفتش منه أي حاجة وحشة وعمره ما قعد على قهوة، من شغله لبيته من غير أي صوت".

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، تلقت بلاغًا من 3 موظفين بوزارة العدل يفيد بالعثور على جثة زميلهم داخل شقته، وقالوا في محضر الشرطة إنهم توجهوا إلى منزل الضحية بعد تغيبه عن العمل لمدة 3 أيام وفتحوا باب الشقة بمعرفة نجار من المنطقة، في حضور الجيران وصاحب العقار للاطمئنان عليه، وفوجئوا بعثورهم عليه جثة هامدة، وحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.