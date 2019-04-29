غادة والي: "2 كفاية" نفذ 639 ألف زيارة منزلية خلال 3 أشهر- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استعرضت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا عن تنفيذ مشروع "2 كفاية" خلال الربع الأول لعام 2019، والذي يأتي في إطار الاستراتيجية القومية للحد من الزيادة السكانية.

ونجحت حملات طرق الأبواب بالبرنامج في تنفيذ 639 ألف زيارة منزلية في الفترة من يناير حتى مارس 2019 وتُعد حملات طرق الأبواب أحد أهم آليات العمل الهامة بالمشروع لرفع الوعي بأهمية تنظيم الأسرة وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة، وقد بلغ عدد المستجيبات ممن تم تحويلهن سواءً إلى الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان أو عيادات تنظيم الأسرة التي قام المشروع بتطويرها لتلقي خدمات تنظيم الأسرة بالمجان 97400 سيدة خلال 3 شهور فقط من بدء حملات طرق الأبواب من السيدات اللاتي تم زيارتهن وكانت أعلى المحافظات استجابة في ذلك بني سويف وأسوان وأسيوط والفيوم.

وأكدت "والي"، أن برنامج 2 كفاية يعمل على رفع وعي الأسر المستهدفة بمفهوم الأسرة الصغيرة ودعم قدرات الكوادر العاملة في مجال تنظيم الأسرة على مستوى النطاق الجغرافي المستهدف وتنفيذ حملات توعية محلية وقومية تستهدف الأسرة، بالإضافة إلى تطوير عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية لتقديم خدمة متميزة.

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وأضافت: "البرنامج يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية بين مليون و148 ألفًا و861 أسرة مستفيدة من برنامج تكافل، والارتقاء بالخصائص السكانية لها، بما يسمح بالانتقال بالأسر المستهدفة من مظلة الحماية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية الشاملة، بالتعاون مع 92 جمعية أهلية وبتمويل يصل إلى 100 مليون جنية في المحافظات العشر الأكثر فقرًا والأعلى خصوبة".

وأعلنت راندا فارس، منسق برامج السكان والتطوع ومشروع 2 كفاية بوزارة التضامن الاجتماعي، استمرار حملات طرق الأبواب بالمشروع، وذلك للشهر الرابع على التوالي استكمالًا للخطوات التي بدأت في يناير الماضي على مستوى محافظات المشروع العشر (البحيرة – الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان) حيث يُنفَّذ المشروع في 2257 قرية داخل 119 مركزًا.

وأشارت فارس، إلى أنه تم تنفيذ الحملات من خلال 1271 مثقفة مجتمعية تم تدريبهن خلال ديسمبر 2018 من خلال 47 ورشة عمل، ونظم المشروع 1052 ندوة توعية بحضور 107 آلاف و604 مستهدفة وتعمل الندوات على تصحيح المفاهيم الدينية والمعارف الخاطئة المرتبطة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة، موضحة أن محافظات المنيا وسوهاج وأسيوط بها أعلى نسب للأسر المستهدفة بالبرنامج يليها باقي المحافظات العشر.

وطور المشروع، 33 عيادة تنظيم أسرة تقدم خدماتها بالمجان في القرى الأشد فقرًا، وجاري حاليًا العمل على تطوير المزيد من العيادات في المناطق المحرومة من الخدمة حيث من المستهدف تطوير 70 عيادة.