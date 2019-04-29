الجيزة ترفع ٤٥ طن قمامة من الحدائق بعد احتفالات شم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- (أ ش أ): رفعت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، ٤٥ طن مخلفات من الحدائق العامة والمتنزهات خلال أعياد شم النسيم. وصرح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بأن الهيئة العامة للنظافه والتجميل بالجيزة وزعت 50 ألف "كيس" قمامة مجانًا على رواد حديقتي الحيوان والأورمان وارض مطار إمبابة والجيزة العامه بطريق الفيوم وقامت بالدفع بعمالها ومعداتها وذلك لرفع ناتج مخلفات الحدائق والأسواق بنطاق أحياء الجيزة. وأكد شفيق جلال رئيس هيئه نظافه وتجميل الجيزة، أنه تم تشكيل فرق ثابتة من عمال النظافة ومعهم سيارات نصف نقل لرفع مخلفات الحدائق وسيقوم عمال الحدائق باستعادة المظهر الجمالي للميادين والحدائق والمتنزهات بعد الانتهاء من رفع المخلفات وعمل صيانة للمسطحات الخضراء وزراعة ما تم إتلافه من النباتات والزهور. ​

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