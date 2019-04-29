"جوجل العالمية" تدعو وزيرة السياحة لزيارة المقر الرئيسي بدبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

دعت شركة جوجل العالمية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، اليوم لزيارة المقر الرئيسي للشركة في دبي.

جاء ذلك على هامش مشاركتها في فعاليات ملتقى سوق السفر العربي ATM المنعقد حاليًا في دبين وتستمر حتى 1مايو القادم.

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واستعرضت "المشاط"، اليوم الاثنين، خطة الوزارة الترويجية خلال الفترة المقبلة، وتم مناقشة سبل التعاون بين الوزارة وشركة جوجل العالمية، في عدة مجالات، ومنها قيام الشركة بإعداد مواد ترويجية مصورة لبعض المناطق السياحية المصرية والترويح لها من خلال قوالب تمزج الصورة بقصص عن هذه الأماكن.

كما تم مناقشة سبل التعاون والاستفادة من برامج التدريب الرقمية التي تقدمها جوجل لتعزيز المهارات المختلفة، والذي كانت الوزيرة قد ناقشته مع مسئولي الشركة خلال لقائهم في منتدى الاقتصاد العالمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد بمنطقة البحر الميت بالممملكة الاردنية الهاشمية بداية الشهر الجاري.

وتم الاتفاق على قيام المسئولين عن هذا البرنامج بإعداد برامج خاصة لرفع كفاءة مهارات العاملين بقطاع السياحة.