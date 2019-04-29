رئيس "المقاولون العرب" يتفقد مشروع مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

عقد اليوم المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، اجتماعًا مع قيادات ومسئولي مشروع مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، تناول خلاله البرنامج الزمني للمشروع ومتابعة كافة تفاصيل التنفيذ، بحضور المهندس إمام عفيفي نائب رئيس مجلس الإدارة و المهندس أحمد عباس عضو المجلس و عدد من رؤساء القطاعات ومديرو الإدارات المشاركة بالمشروع.

ويقع الموقع العام لمجلس النواب على مساحة تصل إلى 126 ألف متر مسطح، ويتكون من مبنى المجلس "المبنى الرئيسي"، ومبنى الخدمات والموقع العام ويضم الأسوار والطرق الداخلية والمساحات الخضراء.

ويقع مبنى مجلس النواب، على مساحة 18 ألف متر ويتكون من قاعة رئيسية سعة 1000 عضواً ومكاتب إدارية، وهو عبارة عن بدروم وأرضي و8 أدوار متكررة وعدد 2 قبة قطر 50 متر.

كما يضم البرلمان، عددًا من المباني الخدمية تشمل المركز الطبي والمبنى الأمني ومبنى محطة الكهرباء ومبنى الكهروميكانيك ومحطة الإطفاء وجراجات للسيارات تسع 675 سيارة.​