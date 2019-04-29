إجراء جديد من نقابة المهندسين بشأن المعاهد الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قررت نقابة المهندسين، إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة خمس سنوات، بعد عقد المجلس العديد من الاجتماعات مع لجنة التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، ووزير التعليم العالي.

وأكدت النقابة، في بيان اليوم الاثنين، أن المجلس الحالي منذ أن تولى المسؤلية، لم يدخر جهدًا في ملف التعليم الهندسي "خاصة أنه تسلم هذا الملف المهم دون اتخاذ أي خطوة ملموسة فيه من قبل، بدليل أن هناك طلابًا التحقوا ببعض المعاهد الخاصة بمجموع 62% حتى العام قبل الماضي".

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وأضافت، أن هذا المكتسب، يوقف سيل المعاهد الخاصة، التي كانت تتزايد يومًا بعد يوم، كما صدرت تعليمات المجلس الأعلى للجامعات، بناءً على ما أوضحه المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، في اجتماعات لجنة التعليم الهندسي، وبها مستشار الوزير للمعاهد الهندسية بإعادة تقييم وضع المعاهد الحالية، وصدرت من لجنة التعليم الهندسة الآلية ومعايير التقييم، وجاري عمل زيارات ميدانية للوقوف على الوضع الحقيقي لهذه المعاهد، لتقنين أوضاعها.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على وضع هذه الآلية لتقييم الأداء الفعلي لهذه المعاهد والعرض على اللجنة، ومن ثم العرض على المجلس الأعلى للجامعات، لزيادة قدرة هذه المعاهد وضمان خروج خريجين بالمستوى المأمول خاصة أن هذه المعاهد لا تتساوى كلها بنفس الكفاءه ولا بنفس القدرات التقنية والفنية وكذا أعضاء هيئة التدريس.

كما تم تحديد حد أدنى للقبول بهذه المعاهد بفارق 10% عن حد القبول بالجامعات الحكومية وهو أيضا ما لم يطبق من قبل.