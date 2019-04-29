بمكافأة ألف جنيه شهريًا.. الأوقاف تعلن مسابقة "إمام المنطقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف مسابقة "إمام منطقة" تشمل الأئمة المتميزين ممن نجحوا في أي من مسابقات الإيفاد الدائم، أو إيفاد رمضان، أو القراءة الحرة، أو إمام مجدد أو متميز أو مسجد جامع، أو الإدارة الإشرافية، أو مرافقة بعثة الحج، أو شيوخ المقارئ.

وقالت، في بيان اليوم الاثنين، إن المسابقة، ممن اجتازوا الامتحانات التحريرية والشفوية من 1/ 1/ 2014، لأي مما ذكر حتى تاريخه، وتشمل أعضاء المدارس العلمية والحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه، والراغبين من القيادات من درجة مدير إدارة فصاعدًا.

ويمنح من يجتاز المسابقة، كارنية "إمام منطقة" محددة جغرافيًا فى نطاق عمله، ويكون مسئولا بالتنسيق مع مدير المديرية التابع لها عن التواصل المجتمعي، وحضور المناسبات الاجتماعية كواجبات العزاء ونحوها ممثلاً للوزارة، وكذلك يكون مسئولاً في منطقته بالتنسيق مع مدير المديرية أيضًا عن التواصل مع مؤسسات المجتمع من مراكز الشباب وقصور الثقافة والإدارات التعلمية، وممثلي المجلس القومي للمرأة ، كما يكون مسئولا بالتنسيق مع مدير المديرية عن المشاركة في المناسبات الخاصة بأشقاء الوطن سواء أكانت مناسبة اجتماعية أم عامة.

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وأكد القرار، أنه في مقابل هذا الجهد سيتم صرف مبلغ شهري قدره ألف جنيه لكل من يحصل على كارنيه "إمام منطقة" من الموارد الذاتية للوزارة كجهود غير عادية، على أن يخضع المتقدمون لاختبارات تحريرية وشفوية ومقابلة لجنة مختصة في التواصل المجتمعي للوقوف على المهارات الشخصية للمتقدم في هذا الجانب.

وأشارت إلى أنه سيخضع المتقدمون لاختبارات تحريرية وشفوية ومقابلة لجنة مختصة في التواصل المجتمعي للوقوف على المهارات الشخصية للمتقدم في هذا الجانب، وعلى الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط ملء النموذج الموجود على موقع الوزارة، في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه.

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