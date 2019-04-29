وزير الأوقاف يعتمد ٦١ مليون جنيه لصيانة وإحلال المساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الاثنين مبلغ (61549.9) (واحد وستين مليونًا وخمسمائة تسعة وأربعين ألفًا وتسعمائة جنيه) لإحلال وتجديد وصيانة بعض المساجد والإدارات على مستوى الجمهورية كدفعة رابعة للعام المالي الحالي 2018 – 2019م من الموارد الذاتية للوزارة.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان له الاثنين، أن المبلغ يشمل واحدًا وثلاثين مليون جنيه من موازنة الوزارة.